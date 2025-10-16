RU

Общество Образование Деньги Изменения

Солнечно и без дождей: украинцев порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 16 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В течение 16 и 17 октября в Украине будет царить преимущественно сухая и теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Как отмечает синоптик, влияние мощного антициклона, простирающегося от Исландии до Польши через Великобританию и Германию, будет препятствовать поступлению осадков, поэтому дождей или снега не ожидается.

Ночная температура будет колебаться в пределах от +2 до +6 градусов, местами возможны заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов, а в северо-восточных регионах будет немного прохладнее - до +11 градусов. Водителям советуют быть внимательными из-за вероятных туманов.

Изменение погоды - похолодание и дожди

Уже в субботу, 18 октября, на западе страны прогнозируют дожди и снижение температуры. А 19 октября осадки распространятся почти по всей территории Украины, вместе с заметным похолоданием. Дневная температура снизится до +5 градусов.

 

Погода в Украине

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина сообщил о дальнейшем снижении температуры в стране, вероятных изменениях погодных условий и возможности мокрого снега в ближайшее время.

В то же время синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже в конце октября в Украине может потеплеть.

"Согласно предварительному прогнозу, который еще требует уточнения, 25-26 октября, во время следующих выходных, температура может повыситься", - сообщила она.

ГидрометцентрПогода в Украине