Солнечно и без дождей: украинцев порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни

Как отмечает синоптик, влияние мощного антициклона, простирающегося от Исландии до Польши через Великобританию и Германию, будет препятствовать поступлению осадков, поэтому дождей или снега не ожидается.

Ночная температура будет колебаться в пределах от +2 до +6 градусов, местами возможны заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов, а в северо-восточных регионах будет немного прохладнее - до +11 градусов. Водителям советуют быть внимательными из-за вероятных туманов.



Изменение погоды - похолодание и дожди

Уже в субботу, 18 октября, на западе страны прогнозируют дожди и снижение температуры. А 19 октября осадки распространятся почти по всей территории Украины, вместе с заметным похолоданием. Дневная температура снизится до +5 градусов.