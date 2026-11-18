Компания D.Solutions, которая работает под брендом YASNO, предлагает предприятиям финансирование солнечных электростанций без начальных инвестиций, а также системы накопления энергии с авансовым взносом от 20%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

СЭС для бизнеса от YASNO

Как отмечается, по модели PPA компания полностью финансирует установку солнечной электростанции на объекте предприятия.

Бизнес платит только за производимую электроэнергию, стоимость которой может быть на 25% ниже рыночной с учетом тарифов. Экономию предприятие получает уже с первого месяца работы станции.

При этом D.Solutions берет на себя обслуживание оборудования, круглосуточный мониторинг и риски, связанные с погодными условиями и поломками. Срок договора может достигать 10 лет, после чего солнечная электростанция переходит в собственность предприятия.

Накопители энергии с вкладом 20%

Для установки систем накопления энергии компания предлагает модель ЭСКО, по которой финансирует до 80% от стоимости оборудования. Первоначальный вклад бизнеса составляет от 20%, а срок договора начинается с 6 лет.

Использование накопителей позволяет экономить, заряжая батареи в часы дешевой электроэнергии и используя ее в периоды высоких цен.

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В D.Solutions подчеркнули, что условия финансирования и параметры оборудования определяются индивидуально в соответствии с потребностями предприятия. Такие решения позволяют бизнесу сокращать затраты на электроэнергию и снижать зависимость от колебаний рыночных цен.