Sony меняет условия использования PlayStation: за что придется "платить" персональными данными

Новая политика Sony сосредоточена исключительно на инструментах взаимодействия между игроками. Компания отмечает, что основные сервисы консоли останутся доступными даже без прохождения проверки.

Игроки смогут и в дальнейшем запускать приобретенные игры, собирать трофеи и совершать покупки в PlayStation Store.

Однако доступ к сообщениям и голосовому чату будет автоматически заблокирован до момента подтверждения личности. "Подтвердите свой возраст, чтобы продолжать пользоваться функциями общения" - говорится в электронных письмах, которые уже рассылает техподдержка клиентам.

Sony отмечает, что этот шаг является частью соблюдения глобальных регуляторных норм и защиты семейного контента.

Как будет проходить верификация?

В компании утверждают, что процедура является одноразовой и обычно длится всего несколько минут. Для подтверждения возраста Sony предлагает три варианта на выбор:

Использование системы распознавания лица;

Загрузка официального удостоверения личности (ID-карта, паспорт);

Подтверждение через номер телефона.

Несмотря на обещания о быстром процессе, на форумах пользователи уже жалуются на технические сбои. Сайт верификации не выдерживает наплыва посетителей, а это приводит к задержкам и ошибкам при попытке входа.

Почему это происходит?

Решение Sony не является уникальным для рынка. Аналогичные требования по подтверждению возраста уже действуют на платформах Discord и Roblox. Более того, пользователи отмечают, что главный конкурент - Microsoft Xbox - ввел похожие правила около шести месяцев назад.

Такие структурные изменения обусловлены ужесточением законодательства в сфере онлайн-безопасности детей во многих странах. Для игроков это означает, что социальные функции консолей, которые ранее были открыты по умолчанию, отныне требуют официального подтверждения личности.

Sony планирует начать принудительное выполнение новых требований в выбранных регионах уже к концу 2026 года.