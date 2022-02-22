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Sony розкрила дизайн і особливості шолома PlayStation VR2

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Sony розкрила зовнішній вигляд майбутнього шолома віртуальної реальності PlayStation VR2. Його виконали в колоподібному дизайні, при цьому зберегли нотки зовнішності інших пристроїв сімейства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу PlayStation.

У компанії відзначили, що відразу продумували, як буде виглядати їх VR-шолом ще при розробці PS5. Зовнішній вигляд PlayStation VR2 має схожість з геймпадом DualSense і гарнітурою Pulse 3D.

Фото: Sony розкрила дизайн і особливості шолома PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Sony додала, що майбутній пристрій спеціально було спроєктувано для гарантування всіх зручностей. Йдеться про його вагу, в тому числі й кріплення на голову. Також з'явилася можливість окремо налаштувати відстань лінз.

Серед інших, вже відомих, особливостей шолома можна відзначити:

  • підтримку 4К з HDR;
  • OLED-матрицю;
  • датчики відстеження очей;
  • зворотну віддачу в дусі вібрації на DualSense;
  • підключення до консолі через один USB-C кабель.

Фото: Sony розкрила дизайн і особливості шолома PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що незабаром інтерфейс консолі PlayStation 5 отримає підтримку української мови.

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Sony