Солнце и 11 тепла. Синоптик порадовала прогнозом на сегодня

Сегодня, 2 марта, в Украине ожидается теплая погода, даже будет солнце. Максимально температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Сегодня в Украине осадков не ожидается, облачно или переменная облачность с солнышком", - рассказала она.

По словам Диденко, днем +2...+7 тепла, на Закарпатье и на крайнем юге Украины +6...+11 градусов.

"В Киеве будет преобладать сухая погода. Днем +4...+6 градусов", - добавила Диденко.