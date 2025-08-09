Солнце, жара до +33 и грозы: какие регионы Украины "раскалит" в воскресенье

Погда в Украине

В воскресенье, 10 августа, большинство регионов Украины ожидает теплая и комфортная погода. По данным синоптика, температура днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С.

На юге традиционно будет жарче - от +30 до +33 °С.

Западная часть страны, которая обычно считается самой прохладной, на этот раз также порадует летним теплом - до +28...+32 °С.

Вместе с тем в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Остальная территория будет находиться под влиянием сухой воздушной массы.

Погода в Киеве

В Киеве 10 августа ожидается солнечная погода и до +28 °С. В понедельник температура немного снизится, но уже с середины недели снова станет тепло.