Солнце, жара до +33 и грозы: какие регионы Украины "раскалит" в воскресенье

Воскресенье в Украине будет жарким - температура поднимется до +33 градусов. На западе ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
В воскресенье, 10 августа, большинство регионов Украины ожидает теплая и комфортная погода. По данным синоптика, температура днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С.
На юге традиционно будет жарче - от +30 до +33 °С.
Западная часть страны, которая обычно считается самой прохладной, на этот раз также порадует летним теплом - до +28...+32 °С.
Вместе с тем в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.
Остальная территория будет находиться под влиянием сухой воздушной массы.
В Киеве 10 августа ожидается солнечная погода и до +28 °С. В понедельник температура немного снизится, но уже с середины недели снова станет тепло.
