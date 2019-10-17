Сондленд дає свідчення в рамках процедури імпічменту Трампа

Постійний представник США в Євросоюзі Гордон Сондленд дає свідчення на закритих слуханнях Палати представників в рамках розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє NBC news.

Повідомляється, що показання Сондленда мають особливу важливість, оскільки виявлене ​​СМС-листування і слова інших свідків вказують на те, що він грав ключову роль в діалозі з Україною, який ліг в основу розслідування.

Сондленду, чиє ім'я згадувалося в доповідній записці інформатора з розвідки, напевно будуть задавати питання про листування, яка вказує, що він разом з двома іншими дипломатами намагався просувати інтереси президента Дональда Трампа і його особистого адвоката Руді Джуліані.

У повідомленнях дипломати обговорювали домовленість, відповідно до якої президенту України Володимиру Зеленському обіцяли організувати візит в Білий дім в обмін на публічну заяву про те, що Україна почне розслідування з приводу президентських виборів 2016 року в США і діяльності газової компанії Burisma.

Згідно записці Сондленда, яка є в розпорядженні NBC News, він має намір заявити, що Джуліані сказав йому, що Трамп хотів, щоб новий уряд України провів розслідування у справі про передбачуване втручання в вибори 2016 року, а також у справі компанії Burisma.

Сондланд розповість про те, що Джуліані навіть згадав, що переконав українців розслідувати справу про злом комп'ютерних серверів Демократичного національного комітету в 2016 році.

Нагадаємо, 16 жовтня свідчення дав колишній високопоставлений дипломат Майкл Маккінлі. Раніше також колишній посол США в Україні Марі Йованович прибула в Палату представників для надання свідчень.

Як повідомляло РБК-Україна, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.