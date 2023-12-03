Сон забил за обоих, камбэки и хаос. "Манчестер Сити" расписал яркую ничью с "Тоттенхэмом"
Очередной тур английской Премьер-лиги феерической ничьей закрыли "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Англия, Премьер-лига, 14-й тур
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" – 3:3
Голы: Сон, 9 (автогол), Фоден, 31, Грилиш, 81 – Сон, 6, Ло Чельсо, 69, Кулусевски, 90
Ход встречи предопределил бурный старт. В первые 10 минут дважды отличился капитан "шпор" Сон. Если первый гол, когда кореец на скорости убежал от Доку и пробил Эдерсона, пополнил актив. Второй стал пассивом – нападающий неудачно подставил ногу под навес "горожан" со штрафного.
В середине же первого тайма "Манчестер Сити" вышел вперед. Хозяевам удалась классная комбинация, на финише которой Фоден с нескольких метров отправил мяч в угол ворот. Впрочем, развить успех "горожане" не смогли. А в середине второго тайма "Тоттенхэм" сравнял – Ло Чельсо метров с 16-ти уложил от штанги.
"Ман Сити" снова прибавил в скорости и во второй раз повел в счете. В этот раз героем хозяев стал Грилиш. Именно он завершил атаку с передачи Холанда после перехвата Родри. Но на 90-й минуте Кулусевски головой эффектно вколотил в девятку после навеса Джонсона – 3:3!
В добавленное арбитром время произошел и скандальный эпизод. Холанд получил удар в ноги в центре поля, но быстро поднялся и забросил вперед Грилишу. Хавбек выбегал один на один с Викарио, но арбитр остановил поединок, назначив штрафной. Буря эмоций уже не позволила обеим командам сменить цифры на табло.
К слову, ранее Мудрик заработал пенальти для "Челси" в противостоянии с "Брайтоном".
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