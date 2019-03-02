У Сомалі ВПС США знищили більше 20 бойовиків "Аш-Шабаб"

Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Даний авіаудар армії США став 24-м за цей рік

Африканське командування Збройних сил США (Афріком) повідомило, що в результаті авіаударів в Сомалі було знищено 26 бойовиків групи сомалійських ісламістів руху "Харакат аш-Шабаб". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

У Афріком заявили, що удари були нанесені в центральному регіоні країни Хиран, де були нанесені два інших авіаудари на початку тижня. В результаті даних дій в загальній складності загинуло 45 бойовиків.

Заступник директора розвідки Афріком генерал-майор Грегорі Хедфілд повідомив, що ці дії демонструють прихильність федерального уряду Сомалі до знищення мережі "Аш-Шабаб" за допомогою США.

"Прецизійні авіаудари, подібні до цього, підтримують тиск на "Аш-Шабааб", порушують їх цикл планування і знижують здатність до масових атак і нападів на сомалійський народ", - заявив Хедфілд.

Повідомляється, що даний авіаудар став 24 проведеним армією США за цей рік.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті вибуху в Сомалі зросла до 29. Також в результаті вибуху терористів постраждали 80 чоловік.