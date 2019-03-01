Кількість загиблих в результаті вибуху в Сомалі зросла до 29

Фото: вибух в Сомалі (twitter.com/CALANKAMEDIA)

В результаті вибуху постраждало 80 осіб

В результаті підриву автомобіля в Могадішо (Сомалі) загинули щонайменше 29 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Також у результаті вибуху постраждало 80 осіб. Як повідомляється, в Могадішо стався сильний вибух, після чого почалася запекла перестрілка. Раніше РБК-Україна повідомляло про 25 загиблих.

Нагадаємо, в результаті теракту в Сомалі 22 грудня загинули 17 осіб. На військовому контрольно-пропускному пункті біля президентського палацу в столиці Могадішо і Національного театру близько 9:30 ранку за місцевим часом прогримів вибух. Смертник підірвав вибухівку в своєму автомобілі на пункті пропуску. Після цього, коли на місце приїхали поліція і медики, був підірваний ще один автомобіль.

У Сомалі на початку листопада терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, який розташований недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом. Тоді в результаті трьох вибухів загинуло 53 людини, ще понад 100 отримали поранення.