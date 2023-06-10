В Сомали на игровом поле сдетонировал боеприпас: погибли по меньшей мере 25 детей

Заместитель районного комиссара города Абди Ахмед Али рассказал, что трагедию повлекли за собой взрывоопасные остатки войны, такие как бомбы и мины. Дети играли с ними в открытом поле в деревне.

Тела 22 детей доставили в местную больницу, еще двое детей умерли уже в госпитале. Одну отправили в больницу в сомалийскую столицу Могадишо, однако она умерла по дороге. Все погибшие были ребятами в возрасте 10-15 лет.

Ситуация в Сомали

Более десяти лет мятеж против центрального правительства Сомали ведут боевики "Аль-Шабаб". Власти Уганды сообщили о гибели 54 своих миротворцев в Сомали в результате нападения этих боевиков.

Ранее, Джо Байден отправил в Сомали американский военный контингент для борьбы с террористами.