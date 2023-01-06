Соляные и гипсовые шахты. США объяснили, зачем Пригожину нужен Бахмут

По его данным, "Вагнер" хочет захватить соляные и гипсовые шахты.

Есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена ​​финансовым интересом, добавил чиновник.

Агентство напомнило, что Соединенные Штаты обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других местах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине.

Напомним, российское наступление под Бахмутом еще не достигло своей кульминации. На этом участке фронта продолжают активные бои.

Также ранее мы писали, что в США прогнозируют продолжение боев за Бахмут в ближайшем будущем.

Добавим, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружения и уже несколько месяцев тщетно пытаются "взять город".

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