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Сольский объяснил, почему Польша хочет ввести дополнительные ограничения на импорт из Украины

Среда 21 февраля 2024 20:28
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Сольский объяснил, почему Польша хочет ввести дополнительные ограничения на импорт из Украины Фото: Николай Сольский, министр аграрной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Польши хочет ввести дополнительные ограничения на импорт агропродукции из Украины. Таким образом в соседней стране надеются решить проблему с протестами фермеров на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики Николая Сольского в эфире телемарафона.

"Сегодня была онлайн-встреча (с польским коллегой - ред.). Было сформулировано и подтверждено еще раз их видение, что они хотели бы дополнительных ограничений на ввоз агропродуктов из Украины. Это не секрет, это много обсуждалось", - рассказал Сольский.

Он добавил, что, по мнению польского правительства, это поможет в общении с фермерами, чтобы этот протест на границе уменьшился.

В Польше пригрозили новыми ограничениями на импорт из Украины

В польском правительстве угрожают ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции, если Киев не согласится сотрудничать.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщал сегодня, 21 февраля, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский проведут переговоры.

"Мяч на стороне Украины", - сказал заместитель польского министра, добавив, что если это не удастся договориться, польское правительство введет дальнейшие ограничения.

Колодзейчак считает, что протесты на границе с Украиной "свидетельствуют о масштабах недовольства в польских селах, вызванном плохой аграрной политикой на протяжении многих лет".

Блокада границы

Напомним, вчера, 20 февраля, польские фермеры ужесточили блокаду границы с Украиной. В частности, они перекрыли не только трассы, но и железную дорогу.

Также фермеры в очередной раз устроили провокации - на этот раз они высыпали украинское зерно из поезда.

Правительство Польши анонсировало переговоры с протестующими 26 февраля, чтобы исправить ситуацию.

Детальнее о блокаде украинско-польской границы - в материале РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики Польша Николай Сольский Граница с Украиной
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