Сонце на заході і дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю, 26 квітня, буде дощовою на сході та півдні й сонячною на заході та в центрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в усіх областях

У західних областях сьогодні сонячно, вдень +13+16, а вночі від +4 до +7 тепла. У деяких районах можливі дощі вночі.

На півночі та в центральних областях вдень буде від +13 до +16, а вночі від +5 до +8 тепла. Також очікується денний і нічний дощ, за винятком Київської, Вінницької та Житомирської області, де він можливий лише вночі

У східних і південних областях вдень очікується +14 до +19 тепла, а вночі до +9 градусів. Майже у всьому регіоні очікується дощ, крім Одеської області.

Швидкість вітру по всій Україні складе від 7 до 12 метрів в секунду.

Фото: погода в Україні на 26 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі можливий дощ. Температура повітря вдень становитиме від +14 до +16 тепла, а вночі в деяких районах опуститися до +5 градусів.

Фото: погода в Київській області на 26 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики попереджали, що погода 25-26 квітня різко погіршиться, будуть грози та дощі.

Також РБК-Україна писало, що частина областей в суботу накриє грозами і зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.