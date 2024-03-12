Центровой "Голден Стэйта" в разборке новичков исполнил яркий слэм-данк: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Первогодник запомнился эпизодом под занавес встречи с "Сан-Антонио". Он финтами обошел первого номера драфта НБА-2023 Вембаньяму и из-под него выполнил элегантный данк одной рукой.

Стараниями Джексона-Дэвиса и других "Голден Стэйт" завоевал выездную победу (112:102). "Уорриорз" остались на 10-й строчке Западной конференции и последними проходят в плей-офф. "Сперз" – безнадежный аутсайдер.

Самым результативным на паркете стал центровой "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма. Он набрал 27 очков, сделал 14 подборов и отдал 3 передачи. Джексон-Дэвис парировал более скромным дабл-даблом – 13 пунктов, 10 подборов, 5 ассистов.

Кто такой Трэйс Джексон-Дэвис

Уроженец Индианы, на студенческом уровне выступал за местных "Хузерс". На драфте НБА-2023 выбран "Вашингтоном" под 57-м номером.

"Уизардс" отдали проспект "Уорриорз" за денежную компенсацию. Дебютировал под эгидой ассоциации в конце октября, некоторое время находился в фарм-клубе – "Санта-Крузе". Персональный рекорд результативности установил против "Далласа" 31 декабря (17 очок). Против "Сан-Антонио" оформил пятый дабл-дабл в карьере.

Биологический сын участника Матча всех звезд-2000 Дэйла Дэвиса, который на позициях центрового и тяжелого форварда выступал за "Индиану", "Портленд", "Голден Стэйт" и "Детройт". Воспитанный отчимом – раннинбеком НФЛ Раймондом Джексоном. Брат – Тэйвен Джексон – квотербек Индианского университета в Блумингтоне.