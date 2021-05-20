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ДТЕК відкриває в Україні новий ринок систем накопичення енергії, - Ахметов

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Києва, Четвер 20 травня 2021 18:10
ДТЕК відкриває в Україні новий ринок систем накопичення енергії, - Ахметов Фото: ДТЕК (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Компанія ДТЕК запустила першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії, що стане ключем до енергетичної безпеки країни і новою точкою зростання української енергетики.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК з посиланням на слова власника компанії Ріната Ахметова.

"Сучасна енергетична галузь має стати рушійною силою для зростання економіки України та добробуту кожного українця. Запуск першої промислової системи накопичення енергії - наш внесок у майбутнє енергетики країни. Цим проектом ДТЕК відкриває в Україні новий ринок - ринок систем накопичення енергії. Саме накопичувачі енергії є ключем до енергетичної безпеки нашої країни, а також новою точкою зростання для української енергетики", - сказав Рінат Ахметов.

Батарея потужністю 1МВт і ємністю 2,25 МВт годину встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для накопичення, зберігання і віддачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми.

ДТЕК відкриває в Україні новий ринок систем накопичення енергії, - Ахметов

Це пілотний проект ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ (систем накопичення енергії) на різних сегментах енергетичного ринку країни.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, впроваджуючи нові технології, компанія трансформує бізнес і будує нову енергетику - це внесок ДТЕК у майбутнє України як європейської держави, в декарбонізацію, відновлення національної економіки і в забезпечення зайнятості в галузі.

"Цей проект став можливий завдяки міжнародному партнерству і співпраці ДТЕК з провідними світовими компаніями, які займаються виробництвом систем накопичення енергії, - Honeywell і SunGrid. Перша промислова система накопичення енергії дасть старт для виведення енергетики України на новий технологічний рівень і наблизить синхронізацію нашої країни з європейською енергетичною системою ENTSO-E", - підкреслив Тімченко.

Нагадаємо, як повідомлялося, в липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 1,5 МВт-год, пізніше збільшивши її до 2,25 МВт-год.

У ДТЕК зазначали, що це буде перша в Україні СНЕ промислового масштабу, яка стане пілотним проектом ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни.

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