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Сонячно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

Погода в Україні у четвер, 11 березня, буде сонячною, практично на всій території країни буде сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз в областях

Опади у вигляді снігу очікуються лише на Закарпатті. На решті території країни буде сухо і ясно.

Температура повітря вдень на заході становитиме +2+5 градусів, вночі-4-6 градусів. У центральних, Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях 0+3 градуси вдень, -6-9 вночі. На півночі +2-1 днем, на сході -1-3, вночі -8-13 градусів. У південних областях стовпчики термометрів покажуть +1+4 градуси вдень, вночі -2-6.

Прогноз в Києві

У столиці в четвер буде ясно і без опадів. Повітря вдень прогріється від 0 до +2 градусів, вночі температура складе -6-8.

Відзначимо, в п'ятницю, 12 березня, Україна опиниться під дією циклону. Синоптики обіцяють дощ, сніг, сильний вітер.

Також повідомлялося, що справжня весна в Україну прийде тільки наприкінці березня - на початку квітня. Майже весь березень буде холодно, періодично будуть дощі.

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