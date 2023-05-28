В Соледаре семеро россиян дезертировали с оружием: пятерых задержали, одного убили

Во временно оккупированном Соледаре Донецкой области семеро военнослужащих РФ дезертировали из воинской части с оружием в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС .

Отмечается, что беглецы были мобилизованными бывшими заключенными.

"В районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь бывших узников - военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории "ЛНР", - пишет ТАСС.

Позже "стражи порядка" задержали еще двух беглецов, которые на тот момент находились в одном из кафе Брянки в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира убили сами беглецы, потому что тот хотел сдаться.

Дезертирство в армии РФ

В Генеральном штабе ВСУ заявляют, что в последнее время случаи непокорения руководству и дезертирству среди военных РФ становятся все чаще. Так, 25 мая около 20 военнослужащих, которые тоже были бывшими заключенными, скрылись из воинской части возле Сватового Луганской области.

"Они угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются", - рассказали в Генштабе.

Дезертирства среди чиновников боится и российский диктатор Владимир Путин. Так, у чиновников и руководителей государственных компаний российские службы безопасности конфискуют загранпаспорта, чтобы предотвратить их поездки за границу.

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