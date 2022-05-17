У Соледарі прогримів сильний вибух. Над містом стовп чорного диму

У Соледарі (Донецька область) прогримів сильний вибух. За неперевіреною інформацією, інцидент стався на заводі Knauf.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
За його словами, над містом піднімається густий чорний стовп диму. А за непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, горить завод Knauf, який виробляє будматеріали.
Фото: пожежа після вибуху в Соледарі (donpress.com)
Офіційної інформації про інцидент поки немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні масовано обстрілюють населені пункти Донецької області. Удари фіксують по лінії фронту від Вугледара до Бахмута.
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