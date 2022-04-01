Росія перекидає в Україну війська з окупованих територій Грузії. Що це означає
Росія передислокує частину своїх сил з окупованих районів Грузії для посилення наступу на Україну. За інформацією британської розвідки, спочатку така передислокація не планувалася. Це говорить про несподівано високі втрати в російській армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Повідомляється, що в Україну перекинуто від 1200 до 2000 чоловік особового складу, з яких сформовано три батальйонно-тактичні групи. На яких саме ділянках планується залучити прибулі військові з'єднання, британське оборонне відомство не повідомляє.
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