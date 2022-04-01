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Росія перекидає в Україну війська з окупованих територій Грузії. Що це означає

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 03:51
Росія перекидає в Україну війська з окупованих територій Грузії. Що це означає Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Росія передислокує частину своїх сил з окупованих районів Грузії для посилення наступу на Україну. За інформацією британської розвідки, спочатку така передислокація не планувалася. Це говорить про несподівано високі втрати в російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Повідомляється, що в Україну перекинуто від 1200 до 2000 чоловік особового складу, з яких сформовано три батальйонно-тактичні групи. На яких саме ділянках планується залучити прибулі військові з'єднання, британське оборонне відомство не повідомляє.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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