ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Солдати РФ творили в українських селах таке, чого місцеві не бачили при нацистській окупації, - Зеленський

Новость на русском →
Вівторок 05 квітня 2022 00:35
Солдати РФ творили в українських селах таке, чого місцеві не бачили при нацистській окупації, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський заявив, що у звільнених від російських окупантів населених пунктах видно жахливі наслідки дій загарбників, які своїми звірствами "перевершили" навіть гітлерівців під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"У багатьох селах зі звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві жителі не бачили під час нацистської окупації 80 років тому", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 4 квітня відвідав передмістя Києва - Бучу, Ірпінь, Стоянку - які були тимчасово захоплені військами РФ. У деяких інших населених пунктах, зокрема в Бородянці, теж багато вбитих мирних громадян.

Глава держави наголосив, що за це путінські окупанти безумовно понесуть відповідальність.

"Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Все, щоб їх покарати, буде спільною роботою нашої держави з Європейським союзом та міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом", - зазначив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням за підсумками 40-ї доби війни

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про тисячі закатованих російськими окупантами українців. Глава держави пообіцяв, що світ визнає військові злочини РФ геноцидом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні