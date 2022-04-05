Солдати РФ творили в українських селах таке, чого місцеві не бачили при нацистській окупації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у звільнених від російських окупантів населених пунктах видно жахливі наслідки дій загарбників, які своїми звірствами "перевершили" навіть гітлерівців під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"У багатьох селах зі звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві жителі не бачили під час нацистської окупації 80 років тому", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 4 квітня відвідав передмістя Києва - Бучу, Ірпінь, Стоянку - які були тимчасово захоплені військами РФ. У деяких інших населених пунктах, зокрема в Бородянці, теж багато вбитих мирних громадян.

Глава держави наголосив, що за це путінські окупанти безумовно понесуть відповідальність.

"Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Все, щоб їх покарати, буде спільною роботою нашої держави з Європейським союзом та міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом", - зазначив Зеленський.

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