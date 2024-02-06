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Солдаты на передовой ждут: Кулеба рассчитывает на увеличение поставок снарядов от ЕС

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов. Есть конкретное понимание, что и как следует делать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы проговорили пути, каким образом Европейский Союз может увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину в необходимом количестве", - сказал Кулеба на пресс-конференции с находящимся с визитом в Украине португальским коллегой Жуау Гомешем Кравиньо.

Как отметил Кулеба, есть конкретное понимание, что и как следует делать. Он приветствовал активную позицию Евросоюза в поиске этих решений.

"Сразу могу сказать, что украинские солдаты на передовой ждут этого решения и будут благодарны каждой европейской стране, которая поспособствует тому, чтобы как можно больше артиллерийских снарядов в кратчайшие сроки попали в Украину", - подчеркнул Кулеба.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте 2023 года ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года.

Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, к марту 2024 года Украина получит 524 тысячи снарядов. Это 52% от поставленной цели.

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон ранее заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов.

Для закупки снарядов Европа может обратиться к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

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