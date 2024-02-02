Чехия предлагает партнерам закупить для Украины почти полмиллиона снарядов вне ЕС, - Politico

Чехия заставляет страны ЕС профинансировать закупку, по ее оценкам, 450 000 боеприпасов для артиллерии, имеющихся за пределами блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Европа не выполняет свое обещание по отправке в Украину 1 миллиона артиллерийских снарядов до марта, а чехи заявляют, что пришло время искать поставки за пределами ЕС", - говорится в материале.

Франция возглавила призывы к Европе наращивать свой собственный промышленный потенциал для доставки боеприпасов Украине. Однако теперь ЕС заявляет, что к мартовскому сроку в Украину доставят 524 000 снарядов, а до конца года обещано только 1,1 миллиона.

Politico пишет, что когда в начале 2023 года ЕС уточнял свои обязательства по военной помощи, Франция, лидер оборонной промышленности блока, настаивала на том, чтобы субсидии сосредотачивались только на местном производстве, а не направлялись вне ЕС.

Где Европа может купить боеприпасы

Издание пишет, что призыв Чехии повышает вероятность того, что Европа вместо этого обратится к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

По словам чиновника, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель особо упомянул, что Корея может быть привлечена для получения дополнительных снарядов.

План ЕС по увеличению поставок боеприпасов предусматривает возмещение странам миллиардов евро через Европейский фонд мира за отправку снарядов из имеющихся запасов.

Это будет существовать вместе с 1 миллиардом евро для стимулирования совместных закупок боеприпасов Европейским оборонным агентством и 500 миллионами евро для поддержки проектов по производству боеприпасов.

Проблемы с боеприпасами существуют не только в ЕС

Один дипломат сказал, что цифра в 450 000 была озвучена во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе в среду.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала затем заявил своим коллегам во время саммита лидеров ЕС в четверг, что снаряды могут быть получены из-за пределов Евросоюза, чтобы помочь блоку выполнить свои обещания.

"ЕС - не единственный союзник, который не может добиться результатов. Политический тупик в Вашингтоне также остановил потоки американского оружия в Украину", - пишет Politico.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.