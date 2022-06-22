Скорочення Росією газових потоків- "шахрайський хід", - Єврокомісія

Скорочення Росією поставок газу в Європу є "шахрайським ходом". Євросоюз у відповідь зробить важливі короткострокові заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС... Враховуючи ті дуже шахрайські дії, які ми спостерігаємо з боку адміністрації Путіна щодо того, що "Газпром" дуже різко знижує потоки, ми вживаємо деякі дуже важливі заходи, але всі ці заходи носять тимчасовий характер", - сказав вона, маючи на увазі використання вугілля.

ЄС та інші країни з розвиненою економікою розширили санкції проти Росії, включивши в них нафту і вугілля, але утрималися від заборони на імпорт газу.

Однак ціни на газ досягли рекордно високого рівня, оскільки уповільнення потоків з Росії в останні дні посилило побоювання з приводу пропозиції в зимові місяці.

Трубопровід "Північний потік-1" під Балтикою, важливий маршрут поставок до Німеччини, працює всього на 40% потужності. Москва каже, що західні санкції заважають ремонту, але Європа заявляє, що це привід для скорочення потоків.

"Цілі ЄС на 2030 і 2050 роки залишаються повністю незмінними... хоча ми можемо тимчасово збільшити використання вугілля, довгострокове напрямок ясно", - додала Бардрам, яка очолює делегацію Європейської комісії на переговорах по клімату в Парижі у 2015 році.