"Сокіл" розгромив "Кременчук" у битві лідерів УХЛ

Центральний матч лютого в Українській хокейній лізі між київським "Соколом" і "Кременчуком" завершився впевненою перемогою столичного колективу.

Тон двобою у Палаці спорту задав швидкий гол "соколят". Уже на 2-й хвилині Благий протягнув шайбу через півмайданчика й виклав під удар Смирнову – 1:0. Під завісу першого періоду "Сокіл" ледь не забив вдруге в меншості, але змарнував атаку 2 в 1.

Рівна гра в другому періоді тривала до реалізації господарями більшості. Рубан помітив ривок партнера ліворуч і відкинув у вільну зону, звідки Єгор Кузьменко переграв кіпера.

До кінця періоду команди обмінялися шайбами. Гості скоротили відрив зусиллями Андрія Денискіна, але Павленко з Кузьменком організували вихід фактично на порожні ворота для Антона Рубана – 3:1.

Ще одна шайба від Рубана на старті третього періоду збила запал "Кременчука". Гості ще забили зусиллями росіянина Забавіна, та згодом скотилися до грубої гри. Як наслідок, "Сокіл" покарав конкурента ще двома шайбами – Смирнов оформив дубль, а Євген Фадєєв вдало зіграв на добиванні.

Завдяки цій перемозі за присутності понад 5 тисяч глядачів "Сокіл" закріпив лідерство в УХЛ. Наступний матч кияни зіграють на виїзді проти БСФК 15 лютого, а "Кременчук" поїде в Харків до "Берсерок" (17 лютого).

УХЛ, регулярний чемпіонат

"Сокіл" – "Кременчук" – 6:2

Шайби: 1:0 – Смирнов (Благий), 01:17. 2:0 – Кузьменко (Рубан, – більш.), 31:55. 2:1 – Денискін (Дубінін, Коробов), 33:58. 3:1 – Рубан (Павленко, Кузьменко), 37:10. 4:1 – Рубан, 40:51. 4:2 – Забавін (Хришпенц, Серанов), 49:22. 5:2 – Смирнов (Павленко, Давидов), 52:21. 6:2 – Фадєєв (Німенко), 54:14

Турнірне становище: "Сокіл" – 40 очок (23 матчі), "Кременчук" – 32 (22), "Дніпро" – 24 (24), "Харківські Берсерки" – 20 (23), БСФК – 9 (24).