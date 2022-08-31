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"Сокіл" оновив тренерський штаб на прийдешній сезон

Фото: Костянтин Сімчук був асистентом головного тренера в сезоні 2021/22 (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Змінити головного тренера на новий сезон вирішило керівництво київського "Сокола". Хокейний гранд очолив Костянтин Сімчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

48-річний фахівець вперше самостійно тренуватиме дорослу команду. Раніше він працював помічником Олега Шафаренка в "Соколі" та керував ДЮСШ "соколят".

Сімчук є вихованцем столичного гранда. Він захищав кольори "Сокола" в 1992-1997, 2001, 2009-2013 рр. У складі киян колишній воротар провів 167 офіційних матчів. За підсумками сезону 2004/05 Сімчук був визнаний хокеїстом року в Україні.

Асистентами нового керманича "Сокола" стали Артем Бондарєв і Андрій Савченко. Перший привів молодіжну команду киян до чемпіонського титулу в перерваному повномасштабної війною РФ проти України сезоні 2021/22. Натомість другий три роки поспіль перемагав у чемпіонаті з командою "Сокола" 2006 року народження.

Оновлений тренерський штаб розпочав роботу над комплектацією команди. Чемпіонат України повинен стартувати на початку жовтня, а Федерація хокею визначила терміни заявочної кампанії – із 31 серпня по 20 вересня.

Раніше київський "Сокіл" відпустив форварда Міхнова в чемпіонат Румунії. Там ветеран, який провів у рідному клубі останні два сезони, захищатиме кольори столичного "Стяуа".

До слова, у сезоні 2022/23 "Кременчук" гратиме в Континентальному кубку замість "Сокола".

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Соколхоккей