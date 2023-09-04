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Украинский тренер хоккейного "Каунаса" подписал шесть соотечественников

Каунас, Понедельник 04 сентября 2023 10:49
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Украинский тренер хоккейного "Каунаса" подписал шесть соотечественников Фото: Сергей Писаренко в составе "Вильнюс Панкс" (facebook.com/HockeyPunks)
Автор: Антон Федорцив

Новый наставник литовского "Каунаса" Сергей Витер перед новым балтийским сезоном Optibet Hokeja Liga пригласил в команду известных украинских хоккеистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

48-летний специалист стремится создать "украинский" костяк середняка Балтийской лиги. В Каунас перебрались вратарь Сергей Писаренко, защитник Владислав Сушков, а также нападающие Денис Гончаренко, Назар Ружников, Давид Иващенко и Максим Семененко.

Среди новичков "Каунас" самый опытный хоккеист – 27-летний голкипер из Одессы. Писаренко в составе сборной Украины принял участие в ЧМ-2022. Прошлый сезон он отыграл за вильнюсских "Панкс" с коэффициентом надежности 0,878.

В то же время воспитанники киевского "Сокола" Сушков и Гончаренко отправились в легионеры после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первый пытался закрепиться в чемпионате Германии ("Кенингсбернер" U-20 и "Айзадлер"), а второй – в заокеанских Федеральной хоккейной лиге ("Миссисипи") и Североамериканской 3-й хоккейной лиге ("Вильмар").

Вернулся в Европу из США и Семененко. 20-летний нападающий в сезоне 2022/23 провел 25 матчей за "Нью-Йорк Авиаторс" USPHL Premier (6 шайб, 10 передач). Еще один представитель сборной Украины Ружников выступал за "Энергию" из Электреная в Балтийской лиге, а Иващенко провел год в словенском "Целье".

К слову, ранее хоккейная федерация анонсировала проведение Кубка Украины на старте сезона 2023/24.

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