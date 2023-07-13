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Голкипер молодежной сборной Украины по хоккею перебрался в Канаду

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Порт-Алберни, Четверг 13 июля 2023 13:00
Голкипер молодежной сборной Украины по хоккею перебрался в Канаду Фото: Глеб Арцатбанов в свитере пражской "Спарты" (en.hcsparta.cz)
Автор: Антон Федорцив

Украинский вратарь Глеб Арцатбанов продолжит карьеру в составе "Алберни Вэлли Бульдогс". Команда соревнуется в Хоккейной лиге Британской Колумбии (BCHL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

19-летний страж ворот после просмотра за океаном решил не возвращаться в Европу. Украинец подписал контракт с "бульдогами" в надежде попасть на драфт НХЛ-2024.

"Мы потратили немало времени, чтобы подыскать своего парня, но наше терпение было вознаграждено присоединением Глеба к нашей программе. Он имеет огромный опыт побед в чемпионате Чехии U-20, а еще он атлетичный, конкурентоспособный вратарь, который прекрасно впишется в нашу команду", – рассказал главный тренер "Алберни" Джо Мартин.

Арцатбанов в сезоне 2022/23 помог пражской "Спарте" стать чемпионом Чехии в категории 20-летних. Он провел 23 матча регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 1,95 шайб с процентом сэйвов 93,8%. Показатели плей-офф – 2,2 шайбы (92,7%).

Уроженец Донецка Арцатбанов воспитывался в структуре "Донбасса". Пытался закрепиться в юношеской команде "Аризоны Койотис", а в сезоне выступал за "Минских Зубров" в Высшей лиге Беларуси. В составе молодежной сборной Украины сыграл на ЧМ-2023.

К слову, ранее "Чикаго" забрал центрфорварда Бедарда под первым номером драфта НХЛ.

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