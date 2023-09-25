"Сокол" пополнил команду двукратным чемпионом Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Чемпион Украины продолжил комплектацию команды перед стартом в отечественном первенстве. Новичок столичного гранда подписал контракт после годовой паузы в карьере.

Воспитанник белоцерковского "Белого Барса" Разумов дебютировал в чемпионате Украины в 16 лет. За плечами теперь 24-летнего хоккеиста выступления в родной команде, "Бостон Джуниор Брюинз" в американской PHL и донецкий "Донбасс". В отечественном первенстве в общей сложности он провел 183 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 79 результативных передач.

В рядах "горняков" Разумов играл в 2019-2022 гг. За это время нападающий дважды стал чемпионом Украины (2019, 2021) и завоевал "серебро" в сезоне 2019/20. Привлекался в лагеря национальной команды. В прошлом году отказался от перехода в "Сокол" и в течение года выступал в любителях.

Сезон 2023/24 стартовал розыгрышем Кубка Украины в середине сентября. Победителем турнира стал "Кременчуг". В финале на родной арене "Айсберг" вице-чемпион одолел "Сокол" (4:3).