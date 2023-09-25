ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сокол" пополнил команду двукратным чемпионом Украины

Киев, Понедельник 25 сентября 2023 16:00
UA EN RU
"Сокол" пополнил команду двукратным чемпионом Украины Фото: Максим Разумов времен выступлений за "Донбасс" (hsl.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Сокол" объявил о подписании украинского нападающего Максима Разумова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Чемпион Украины продолжил комплектацию команды перед стартом в отечественном первенстве. Новичок столичного гранда подписал контракт после годовой паузы в карьере.

Воспитанник белоцерковского "Белого Барса" Разумов дебютировал в чемпионате Украины в 16 лет. За плечами теперь 24-летнего хоккеиста выступления в родной команде, "Бостон Джуниор Брюинз" в американской PHL и донецкий "Донбасс". В отечественном первенстве в общей сложности он провел 183 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 79 результативных передач.

В рядах "горняков" Разумов играл в 2019-2022 гг. За это время нападающий дважды стал чемпионом Украины (2019, 2021) и завоевал "серебро" в сезоне 2019/20. Привлекался в лагеря национальной команды. В прошлом году отказался от перехода в "Сокол" и в течение года выступал в любителях.

Сезон 2023/24 стартовал розыгрышем Кубка Украины в середине сентября. Победителем турнира стал "Кременчуг". В финале на родной арене "Айсберг" вице-чемпион одолел "Сокол" (4:3).

К слову, ранее Шахрайчук временно лишился должности в сборной Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сокол Чемпионат Украины хоккей
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя