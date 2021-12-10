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"Зберігає свою актуальність": Макрон про нормандський формат

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Париж, П'ятниця 10 грудня 2021 15:45
"Зберігає свою актуальність": Макрон про нормандський формат Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. За його словами, він досі зберігає свою актуальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона під час його спільної прес-конференції із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я говорив сьогодні вранці із президентом України Володимиром Зеленським. Ми розглянемо це питання наступного тижня на полях саміту "Східного партнерства в Брюсселі" у середу. Ми матимемо можливість обговорити, прийняти нові ініціативи. Але нормандський формат зберігає свою актуальність", - сказав Макрон.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої, зокрема, обговорили розблокування нормандського формату.

Додамо, у НАТО виступили за продовження переговорів у нормандському форматі, особливо на тлі напруженості на українському кордоні.

Зазначимо, раніше в Євросоюзі заявили, що Росія завела в глухий кут нормандський формат і переговорний процес, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.

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Еммануель Макрон Нормандський формат
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