Посли звернулись до Шмигаля щодо можливого перегляду "зеленого" тарифу

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Посли закликали уряд не вносити зворотних змін у закони та правила, які забезпечують іноземним інвесторам гарантовану основу для їхніх інвестицій

Посли країн, що інвестували у проекти з розвитку альтернативної енергетики в Україні, розчаровані можливим ретроспективним переглядом "зеленого" тарифу та закликають уряд цього не робити. Про це йдеться у зверненні послів до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Офісу президента Андрія Єрмака, передає РБК-Україна.

Зокрема, до уряду звернулись посли Німеччини, Франції, Великобританії, Швеції, Бельгії, Канади, Норвегії, Південної Кореї.

"Ми розчаровані тим, що результати, досягнуті в секторі, і довіра інвесторів, викликана рішучістю країни виконувати свої зобов'язання згідно з українським законодавством, підриваються прийняттям рішень, які можуть мати короткострокову вигоду, але дуже негативні довгострокові наслідки для електроенергетичного сектора та в цілому для інвестиційного клімату України", - зазначається у зверненні.

Посли також закликали уряд не вносити зворотних змін у закони та правила, які забезпечують іноземним інвесторам гарантовану основу для їхніх інвестицій, зазначивши, що в іншому випадку інвестори будуть шукати законних можливостей для протидії таким рішенням.

"Низка українських проектів з відновлювальної енергетики була забезпечена гарантіями експортного кредиту, наданими закордонними урядами. Тому ми не можемо виключати можливості того, що будь-яке одностороннє скасування правових гарантій з боку України може призвести до того, що надання державних кредитних гарантій у майбутньому здійснюватимуться з більшим небажанням", - попередили посли.

Вони висловили впевненість у можливості успішного завершення процедури медіації з цього питання за участі Секретаріату Енергетичного співтовариства.

"Ми з оптимізмом дивимося на процедуру медіації, яку ваш уряд зараз проводить із Секретаріатом Енергетичного співтовариства і яка найближчими тижнями має призвести до консенсусної угоди з іноземними інвесторами та відповідними зацікавленими сторонами. Ми розуміємо, що проект Меморандуму був підготовлений у процесі медіації. За умови необхідної доброї волі з обох сторін цей Меморандум може бути доопрацьований, забезпечуючи можливу основу для врегулювання, одночасно покладаючи кінець невизначеності у цьому секторі", - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, щоб знизити "зелений" тариф та вирішити проблему небалансу енергосистеми. За її словами, меморандум буде допрацьований до кінця поточного тижня.