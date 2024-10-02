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Сегодняшняя атака Ирана на Израиль вдвое масштабнее апрельской, - Пентагон

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сегодняшняя атака Ирана на Израиль была в два раза масштабнее, чем та, которую Иран осуществил в апреле. Эсминцы ВМС США выпустили около дюжины перехватчиков по иранским ракетам.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sky News.

"Это примерно в два раза больше, чем количество баллистических ракет, которые они запустили в последний раз", — сказал он, добавив, что "нельзя запускать столько ракет по цели, не намереваясь что-то поразить".

"Так что, безусловно, как и в прошлый раз, их намерением является разрушение", — сказал Райдер.

По его словам, эсминцы ВМС США выпустили около дюжины перехватчиков по иранским ракетам, запущенным в сторону Израиля.

В настоящее время в восточной части Средиземного моря действуют три эсминца с управляемыми ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole и USS Bulkeley. По словам Райдера, в операции участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

Райдер также сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник во второй раз переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

"Он подтвердил непреклонную приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и подчеркнул, что США по-прежнему занимают прочную позицию по всему региону Ближнего Востока, чтобы защитить американские силы и Израиль от угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", — сказал Райдер.

Напомним, по данным ЦАХАЛа, Иран в сегодняшнем ударе задействовал около 180 баллистических ракет. Израильские военные заявили, что противовоздушная оборона во время иранской атаки была "эффективной", хотя есть "отдельные" попадания в центральной части Израиля и еще несколько попаданий на юге страны.

Обстрел произошел после того, как ЦАХАЛ начал наземную операцию против "Хезболлы" в Ливане.

Во время апрельской атаки, по данным армии Израиля, Иран использовал во более 200 дронов. Американские СМИ со ссылкой на источники в США сообщали, что также Иран запустил по Израилю около 150 ракет.

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