Сегодняшний обмен пленными был комбинированным: в Коордштабе объяснили нюансы

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, 2 октября, был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал в комментарии журналистам.
"Это был комбинированный обмен. Часть его была согласно Стамбульским договоренностям, возвращаются ребята. То есть это тяжелораненые, тяжелобольные и молодежь до 25 лет. И частично это очередной 69-й обмен. Общая цифра - это 185 наших защитников и 20 гражданских", - сообщил Яценко.
Представитель Коордштаба добавил, что большинство освобожденных из плена нуждаются в длительной реабилитации.
Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года.
Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.
Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.
Домой, в частности, возвращаются нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.
Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.