Сегодняшний обмен пленными был комбинированным: в Коордштабе объяснили нюансы

"Это был комбинированный обмен. Часть его была согласно Стамбульским договоренностям, возвращаются ребята. То есть это тяжелораненые, тяжелобольные и молодежь до 25 лет. И частично это очередной 69-й обмен. Общая цифра - это 185 наших защитников и 20 гражданских", - сообщил Яценко.

Представитель Коордштаба добавил, что большинство освобожденных из плена нуждаются в длительной реабилитации.