Сегодняшний обмен пленными был комбинированным: в Коордштабе объяснили нюансы

Фото: обмен пленными между Украиной и РФ 2 октября был комбинированным (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, 2 октября, был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал в комментарии журналистам.

"Это был комбинированный обмен. Часть его была согласно Стамбульским договоренностям, возвращаются ребята. То есть это тяжелораненые, тяжелобольные и молодежь до 25 лет. И частично это очередной 69-й обмен. Общая цифра - это 185 наших защитников и 20 гражданских", - сообщил Яценко.

Представитель Коордштаба добавил, что большинство освобожденных из плена нуждаются в длительной реабилитации.

 

Обмен пленными

Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников

Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Домой, в частности, возвращаются нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

