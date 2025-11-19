НАБУ: следственные действия 19 ноября не касаются деятельности "Нафтогаза"

Как сообщает бюро, следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. При этом ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали.

"Эти меры не касаются деятельности Нафтогаза", - заявили в НАБУ.

По официальному сообщению компании, в помещении "Нефтегаза" не проводилось никаких следственных действий.