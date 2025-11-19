RU

НАБУ: следственные действия 19 ноября не касаются деятельности "Нафтогаза"

Фото: обыски НАБУ 19 ноября не касаются деятельности Нафтогаза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Национальное антикоррупционное бюро подчеркивает, что следственные действия 19-го ноября не имеют никакого отношения к деятельности группы компаний "Нафтогаз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение НАБУ.

Как сообщает бюро, следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. При этом ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали.

"Эти меры не касаются деятельности Нафтогаза", - заявили в НАБУ.

По официальному сообщению компании, в помещении "Нефтегаза" не проводилось никаких следственных действий.

Что известно об обысках НАБУ

Напомним, ранее сегодня некоторые СМИ со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко распространили информацию об обысках в "Нафтогазе", которая не соответствует действительности.

Со своей стороны в компании "Нафтогаз" опровергли информацию о якобы обысках в их офисах. В то же время там подчеркнули, что Группа "Нафтогаз" максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов, и это касается всех работников компании без исключения.

