Сегодня утром РФ обстреляла Очаковскую общину: била из артиллерии и минометов

"Вчера, 5 марта, в 13:15 и сегодня утром, 6 марта, в 6:42 враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской общины", - рассказал он.

По словам Кима, пострадавших нет. При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, за вчера, 4 марта, российские оккупанты трижды обстреливали Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре - без атак.

Напомним, на утро субботы, 4 марта, враг 7 раз бил из артиллерии и минометов по акватории и побережью Очаковской общины. Также под удар попала и Куцурубская община Николаевской области.