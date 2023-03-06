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Сегодня утром РФ обстреляла Очаковскую общину: била из артиллерии и минометов

Фото: сегодня утром РФ обстреляла Очаковскую общину Николаевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 6 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре было спокойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 5 марта, в 13:15 и сегодня утром, 6 марта, в 6:42 враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской общины", - рассказал он.

По словам Кима, пострадавших нет. При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, за вчера, 4 марта, российские оккупанты трижды обстреливали Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре - без атак.

Напомним, на утро субботы, 4 марта, враг 7 раз бил из артиллерии и минометов по акватории и побережью Очаковской общины. Также под удар попала и Куцурубская община Николаевской области.

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НиколаевНиколаевская область