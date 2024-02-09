"Крещатик" в списке. В Киеве ограничили движение поездов метро, в чем причина

В Киеве на вход закрыли сразу три станции метро 9 февраля. Причиной стало падение человека на пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" - "Лесная", - говорится в сообщении.

Какие станции закрыты?

Как отметили в КГГА, на станции "Театральная" пассажир попал на рельсы.

"Станции "Университет", "Театральная", "Хрещатик" временно закрыты на вход. На место происшествия следуют соответствующие службы", - добавляют в администрации.

Как отметили в ведомстве, об изменениях и возобновлении движения поездов сообщим дополнительно.

Обновлено. По данным на данный момент, движение поездов по "красной" линии метро возобновлено в обычном режиме.

Закрытие метро в Киеве

8 декабря 2023 года на время ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве. Ограничения продлятся в течение полугода. Изначально планировалось, что указанные станции подземки перестанут работать с 9 декабря. Ранее РБК-Украина писало, как добраться альтернативными способами до "Лыбидской" из "Теремков".