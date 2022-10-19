Сегодня Украину накроют дожди

В среду, 19 октября, по всей Украине будет пасмурно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер

Юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура

В западных и северных областях ночью 6...11°, днем 10...15°; на остальной территории ночью 3....8° тепла, днем 13...18°, в южной части до 21°.