ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сегодня Украину накроют дожди

Новина українською →
Украина, Среда 19 октября 2022 07:09
Сегодня Украину накроют дожди Фото: в Украине в среду, 19 октября, практически везде прольются дожди (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, по всей Украине будет пасмурно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер

Юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура

В западных и северных областях ночью 6...11°, днем 10...15°; на остальной территории ночью 3....8° тепла, днем 13...18°, в южной части до 21°.

Как сообщалось, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

Также РБК-Украина давало полный прогноз на октябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, - Генштаб
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, - Генштаб
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет