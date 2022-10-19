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Сьогодні Україну накриють дощі

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 07:09
Сьогодні Україну накриють дощі Фото: в Україні в середу, 19 жовтня, практично скрізь проллються дощі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 19 жовтня, по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозуються невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер

Південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура

У західних та північних областях вночі 6...11°, вдень 10...15°; на решті території вночі 3....8° тепла, вдень 13...18°, у південній частині до 21°.

Як повідомлялось, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Також РБК-Україна давало повний прогноз на жовтень.

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