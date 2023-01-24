От ледяного плато Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Science Alert .

Как пишет издание, об этом сообщила Британская антарктическая служба, подчеркнув, что это уже второе подобное разъединение за последние два года.

Служба отмечает, что формирование айсберга явилось следствием естественного процесса и не связано с изменениями климата. Обособившаяся площадь льда оценивается в 1550 кв. километров.

"Это событие было ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Это не связано с изменением климата", - подчеркнул гляциолог BAS Доминик Ходжсон.

Впервые ученые заметили огромные трещины на шельфе еще 10 лет назад, поэтому его образование не стало неожиданностью. Подобный процесс, сопровождавшийся разъединением айсберга площадью 1270 кв. километров, произошел примерно год назад.

Британская исследовательская станция Halley VI ежедневно отслеживает состояние плавучего шельфового ледника. Последний разрыв произошел недалеко от нее, но не причинил никакого вреда. В 2016-2017 годах мобильная исследовательская база была перенесена вглубь суши из соображений безопасности, поскольку трещины во льду угрожали ее отрезать.

"Наши научные и оперативные группы продолжают наблюдать за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы убедиться, что он безопасен и поддерживать научные исследования, которые мы выполняем в Halley", - добавил Ходжсон.

С тех пор персонал направляется туда только антарктическим летом - с ноября по март, и сейчас на месте находится 21 исследователь. Их должны забрать с помощью вертолета 6 февраля.