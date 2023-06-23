"Сегодня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что и дальше будут продолжать повышать цену войны для агрессора до тех пор, "пока Украина не выиграет эту войну и Россия со своим руководством не ответит за свои действия".

По словам глава МИД Эстонии Маргуса Тсахкна, в последнем санкционном пакете при его разработке основное внимание уделялось недопущению обхода уже действующих санкций.

"Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины", - сказал он.

Санкции против России в 11-м пакете ЕС

Ужесточение на обход санкций

Проблема обхода санкций РФ

определили пять стран, которые помогают России обходить санкции: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

Буквально недавно издание Politico писало о том, что Россия продолжает закупать западные патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000. Их заметили на вооружении у наемников ЧВК "Вагнера".