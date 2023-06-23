Новый, 11-й, пакет санкций против ЕС вступил в силу 23 июня. Его Евросоюз принял в среду, 21 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.
"Сегодня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России", - говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что и дальше будут продолжать повышать цену войны для агрессора до тех пор, "пока Украина не выиграет эту войну и Россия со своим руководством не ответит за свои действия".
По словам глава МИД Эстонии Маргуса Тсахкна, в последнем санкционном пакете при его разработке основное внимание уделялось недопущению обхода уже действующих санкций.
"Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины", - сказал он.
Ужесточение на обход санкций
определили пять стран, которые помогают России обходить санкции: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.
Буквально недавно издание Politico писало о том, что Россия продолжает закупать западные патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000. Их заметили на вооружении у наемников ЧВК "Вагнера".
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