Сегодня будет тепло. Синоптик рассказала, где ждать снег и дождь
Сегодня, 22 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Температура
"В течение дня температура воздуха будет +2..+5 градусов, на крайнем севере 0…+2 градуса, в южной части +4…+9 градусов, в Крыму до +11", - рассказала она.
Осадки
По словам Диденко, дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на севере Украины.
"На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный", - добавила она.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Температура воздуха в столице в течение дня достигнет 3 градусов.
Как сообщалось, в четверг, 22 декабря, на высокогорье Ивано-Франковской прогнозируется значительная лавинная опасность.
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