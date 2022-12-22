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Сегодня будет тепло. Синоптик рассказала, где ждать снег и дождь

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 07:00
Сегодня будет тепло. Синоптик рассказала, где ждать снег и дождь Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура

"В течение дня температура воздуха будет +2..+5 градусов, на крайнем севере 0…+2 градуса, в южной части +4…+9 градусов, в Крыму до +11", - рассказала она.

Осадки

По словам Диденко, дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на севере Украины.

"На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Температура воздуха в столице в течение дня достигнет 3 градусов.

Как сообщалось, в четверг, 22 декабря, на высокогорье Ивано-Франковской прогнозируется значительная лавинная опасность.

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