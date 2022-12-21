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Украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности

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Ивано-Франковская область, Среда 21 декабря 2022 11:41
Украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности Фото: украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 22 декабря, на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется значительная лавинная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"22 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Украинцев просят учитывать погодные условия и не планировать в это время походов в горы.

Напомним, сегодня в Карпатах прогнозировали значительные порывы ветра.

Кроме того, синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на Новый год.

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