Украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности
Фото: украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности (dsns.gov.ua)
В четверг, 22 декабря, на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется значительная лавинная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"22 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Украинцев просят учитывать погодные условия и не планировать в это время походов в горы.
Напомним, сегодня в Карпатах прогнозировали значительные порывы ветра.
Кроме того, синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на Новый год.
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