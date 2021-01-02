Угода України і Ізраїлю про ЗВТ вступила в дію

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем вступила в дію. Ще в кінці листопада президент Володимир Зеленський анонсував, що воно набере чинності в п'ятницю, 1 січня 2021 року.

Про це він писав у своєму Twitter.

Угода передбачає скасування ввізних мит на промислові товари (крім ювелірних виробів). Згідно з документом, Україна скасовує 70% мит, а Ізраїль - 80%.

Також нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з ізраїльської сторони і 34% - з української.

Нагадаємо, ще в червні 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що Ізраїль повинен був ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною в найближчі тижні.

Сторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між урядами обох країн йшли з 2013 року.