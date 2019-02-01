Угода про найбільшу у світі ЗВТ між ЄС та Японією набула чинності

Завдяки ЗВТ європейські компанії зможуть щороку заощадити близько 1 мільярда євро

Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Европейским союзом и Японией вступило в силу. Подписанный в 2018 году документ вступил в действие сегодня, 1 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Соглашением, которое предусматривает отмену пошлин и других торговых барьеров, создается крупнейшая в мире ЗСТ, которая объединит рынки с 635-миллионным населением. По замыслу инициаторов, новая зона свободной торговли призвана оживить экономический рост как в ЕС, так и в Японии.

Европейский союз и Япония взаимно отменят пошлины на более чем 90% товаров, которые они продают друг другу. Зона свободной торговли охватит почти 600 миллионов человек и треть мирового ВВП.

Ожидается, что благодаря ЗСТ европейские компании смогут ежегодно сэкономить около 1 миллиарда евро только в результате отмены ввозных пошлин.

Напомним, в прошлом году Совет ЕС принял решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Австралией и Новой Зеландией.

Также сообщалось, что Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Степан Кубов отметил, что Соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.