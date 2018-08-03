В Софіївській Борщагівці 18 людей отруїлися шаурмою

В результаті спалаху постраждали 18 осіб, в тому числі дві дитини

У Києво-Святошинському районі Київської області 18 осіб отруїлися шаурмою. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Госпродпотребслужбы в області з 1 серпня.

"Станом на 3 серпня в результаті спалаху постраждали 18 осіб, в тому числі дві дитини", - йдеться у повідомленні.

Встановили, що всі хворі пов'язують захворювання із вживанням шаурми, купленої в торговому павільйоні по виготовленню шаурми і інших страв швидкого приготування Kabanos, який розташований на території ЖК "Львівський маєток" с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Фахівці районного управління Госпродпотребслужбы спільно з ГУ "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" розпочали проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.

При цьому 1 серпня провести обстеження в повному обсязі не вдалося, так як двері павільйону були закриті. Працівник, який представився адміністратором торгових точок, відмовився надавати інформацію про суб'єкта господарювання та реєстрації його потужності.

За фактом недопущення до проведення обстеження працівники служб звернулися до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

Вже 2 серпня за результатами обстеження на об'єкті виявлено низку порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

"За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області направлено подання до Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Нацполіції Київської області та Києво-Святошинської місцевої прокуратури про вжиття заходів реагування і порушення кримінального провадження. Проведення протиепідемічних заходів триває", - повідомили в службі.

Нагадаємо, в Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 83 осіб.