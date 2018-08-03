В Софиевской Борщаговке 18 человек отравились шаурмой

В результате этой вспышки пострадали 18 человек, в том числе два ребенка

В Киево-Святошинском районе Киевской области 18 человек отравились шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в области с 1 августа.

"По состоянию на 3 августа в результате этой вспышки пострадали 18 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

Установили, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, купленной в торговом павильоне по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления Kabanos, который расположен на территории ЖК "Львовский маеток" с.Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Специалисты райуправления Госпродпотребслужбы совместно с ГУ "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

При этом 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось, так как двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности.

По факту недопущения к проведению обследования работники служб обратились в Киево-Святошинский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Уже 2 августа по результатам обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

"За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области направлено представление в Киево-Святошинский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области и Киево-Святошинскую местную прокуратуру о принятии мер реагирования и нарушения уголовного производства. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - сообщили в службе.

Напомним, в Киеве количество отравившихся шаурмой возросло до 83 человек.