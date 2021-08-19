Події, які зробили Україну. Чим жила країна 30 років незалежності

За тридцять років незалежності українці не особливо прив'язувалися до президентів. Двоє хотіли, але не змогли переобратися на ще одну каденцію. Ще двоє не змогли протриматися і один термін. Виняток – хіба що Леонід Кучма, який займав президентський пост 11 років поспіль. Як складеться політична доля шостого глави держави, який наближається до екватора своєї діяльності – поки занадто рано судити.

Кожен із них був свого роду основоположником нової епохи в житті країни. Ця епоха далеко не завжди була наповнена яскравими фарбами і демонструвала підйом в соціально-економічному плані. Це і кризи, багатосерійні сюжети про війни влади і опозиції, підніжки між колишніми політичними соратниками.

Країні нерідко доводилося пристосовуватися до зовнішньої кон'юнктури і постійно озиратися на агресивного північного сусіда. Яким поглядом – дружнім, покірним чи ворожим – залежало від того, хто був біля керма держави. Дії всіх президентів, так чи інакше, визначали шлях, за яким рухалася країна, і залишили відбитки на ньому. Часом – досить болючі.

Україна 90-их

Перший президент, який повів Україну самостійним шляхом – Леонід Кравчук – керував державою всього лише 32 місяці. У грудні 1991 року, через кілька місяців після проголошення Акту про незалежність України він разом із керівниками Росії та Білорусі – Борисом Єльциним і Станіславом Шушкевичем – своїми підписами забили фінальний цвях у труну СРСР, підписавши Біловезьку угоду.

Керівники України, Республіки Білорусь і Російської Федерації підписують Біловезьку угоду (фото: РИА Новости)

Відтоді Україна рухалася до побудови своєї державності, щоправда, з мінливим успіхом. Введення власної валюти – карбованця – обернулося гіперінфляцією, яка зробила ледь кожного "мільйонером". У перші роки незалежності країна занурилася в економічну кризу. Символом тих часів для багатьох став ручний візок, на якому в 90-х возили товар – "кравчучка".

У червні 1993 року почався наймасовіший страйк шахтарів за всю історію країни. Приводом стало підвищення цін на продовольство і затримка з виплатою зарплат. До мітингувальників приєдналися працівники інших промислових підприємств Донбасу, які рушили маршем на Київ. Щоби погасити невдоволення протестувальників, були оголошені перевибори парламенту і президента.

На зміну Кравчуку, який керував країною найкоротший термін, прийшов Леонід Кучма, що займав президентське крісло найдовше. Він поки єдиний в історії України, хто зумів двічі обратися на цю посаду. Кучма завершив роботу над створенням Конституції, яку розпочав його попередник. У ніч з 27 на 28 червня 1996 року Рада ухвалила Основний закон країни.

Ще одне завдання, яке він отримав у спадок – укладення Будапештського меморандуму. У грудні 1994 року свій підпис під ним поставив президент Кучма, хоча переговори почав його попередник на посаді. За документом Україна відмовлялася від ядерної зброї в обмін на гарантії її суверенітету з боку США, Великобританії та Росії. Суперечки про доцільність цього кроку тривають по сьогодні.

Перші сумніви щодо реальності гарантій північного сусіда проявилися ще за каденції Кучми. У 2003 році росіяни почали вибудовувати дамбу до українського острова Тузла, який знаходиться в Керченській протоці, щоби приєднати його до Таманського півострова. Напруга між державами, яка тривала кілька тижнів, ледь не вилилася в бойові дії.

Президент Леонід Кучма дивиться на зведену росіянами дамбу на українському острові Тузла в Керченській протоці ( фото: Валерія Соловйова / прес-сервіс Президента України / УНІАН)

Спроби другого президента балансувати між Заходом і Росією охрестили політикою багатовекторності. У 2002 році він підписав План дій Україна - НАТО, в ньому заявлялося про прагнення до членства в Альянсі. Рік по тому з ініціативи Кучми плани України про членство в ЄС і НАТО закріпили в законодавстві. Водночас він підписав угоду про намір створити Єдиний економічний простір з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Втім, в реальності Україна так і не брала участі в цьому проекті.

Кучма повів країну шляхом реформ, але так і не зміг довести їх до логічного завершення. У 1996 році була проведена грошова реформа, а на зміну карбованцю прийшла нова валюта – гривня. Гостру інфляцію вдалося скоротити. Завдяки аграрній реформі, що стартувала в перші роки президентства Кучми, колишні колгоспні землі розпаювали між робітниками.

З іншого боку, ініційована ним велика приватизація посилила інші верстви населення. Критики другого президента стверджують, що до скупки "ласих" підприємств допускалося обмежене коло осіб – переважно, пов'язаних з владою. Нерівні умови дали ґрунт для зародження в Україні великих фінансово-промислових груп під управлінням так званих олігархів.

На цьому негативний шлейф, що залишився після каденції Кучми, не закінчується. Його пов'язували зі зникненням і вбивством Георгія Гонгадзе в 2000 році. Подальший касетний скандал тільки підливав масла у вогонь, що розгорівся навколо цієї трагедії. На записах нібито з кабінету тодішнього президента, які оприлюднив лідер СПУ Олександр Мороз, обговорювалася не тільки розправа над журналістом, а й незаконний продаж зброї в Ірак. Незважаючи на те, що явних доказів цьому не було, сприйняття Кучми як всередині країни, так і за кордоном зіпсувалося.

Публікація плівок переросла в протестний рух "Україна без Кучми". Під тиском демонстрантів своїми посадами поплатилися тільки міністр внутрішніх справ і глава СБУ. Друга хвиля мітингів проти екс-президента почалася в 2002 році акціями "Повстань, Україно!", організованими опозиційними політсилами - СПУ, КПУ і Блоком Юлії Тимошенко. Пізніше до них приєднався Віктор Ющенко, який через рік балотувався в президенти.

Учасники протесту виступають за відставку Леоніда Кучми (фото: УНІАН)

Ймовірно, розуміючи, що отримати третій термін йому не під силу, в 2002 році Кучма заговорив про конституційну реформу, яка б посилила роль парламенту і прем'єра. За однією з версій, перехід до парламентсько-президентського устрою міг просуватися з прицілом на те, що після своєї другої каденції Кучма очолить уряд. Але все розвивалося за іншим сценарієм.

Між Ющенком і Януковичем

На президентських виборах у 2004 році провладний кандидат Віктор Янукович у першому турі програв своєму супернику. Після того, як у другому турі йому вдалося з невеликою перевагою обійти Ющенка, на вулицях розгорнулися масштабні акції, що отримали назву Помаранчева революція. Представники опозиції та міжнародних організацій заявляли про масові фальсифікації на користь Януковича.

Під час переговорів Кучма і провладна команда повернулися до своєї ідеї про зміну Конституції як компроміс для проведення повторного голосування. Представники "помаранчевого" табору погодилися на цю умову. У підсумку прозахідний кандидат Ющенко отримав перемогу, а разом з нею і урізані повноваження, які давались взнаки всю його каденцію. Його партія так і не змогла отримати більшість у Раді, а тому йому доводилося працювати з главою уряду, якого пропонував переможець парламентських виборах.

Перетягування ковдр між президентом і прем'єрами – спочатку з Януковичем, потім з Тимошенко – оберталося політичними кризами. Перша, у 2007 році, закінчилася перевиборами Верховної ради. Ще через рік до розпуску справа не дійшла – НУНС Ющенка і команді БЮТу вдалося згладити гострі кути і відновити коаліцію разом з Блоком Володимира Литвина. Але напруга між партнерами збереглася.

Під час президентських виборів у 2010 році Тимошенко і Ющенку не вдалося домовитися про об'єднання своїх сил. А партія Литвина незабаром після другого туру вийшла з коаліції і вступила в нову, створену під крилом переможця перегонів.

Президентом тоді став Віктор Янукович, який майже відразу взявся за скасування конституційної реформи, що дісталася йому від "помаранчевої" команди. Народні депутати з його політсили звернулися до КСУ з проханням перевірити законність реформи. Судді дійшли висновку, що частина положень, які внесли до Основного закону, не пройшли експертизи. Конституційний суд визнав реформу від 2004 року незаконною і фактично повернув країну до президентсько-парламентського устрою.

Одним із перших резонансних кроків Януковича було підписання Харківських угод про пролонгацію перебування Чорноморського флоту РФ в Криму до 2042 року в обмін на знижку на газ. Ратифікація цього документа в квітні 2010 року супроводжувалася протестом опозиційних сил і бійками в стінах парламенту.

Під час ратифікації Харківських угод у Раді використовували димові шашки, билися і кидали яйця (фото: УНІАН)

На відміну від свого попередника, Янукович брав курс на потепління відносин з Росією. За це йому часто діставалося від політичних опонентів. За його ініціативою і на догоду РФ із законодавства прибрали згадку про прагнення України інтегруватися в НАТО.

Переломною для політичного майбутнього Януковича стала відмова підписати Угоду про асоціацію України з ЄС у 2013 році. Це рішення дало поштовх масовим протестам по країні, що отримали назву Євромайдан або Революція Гідності.

Після спроб силового розгону демонстрантів, що призвели до загибелі десятків людей, в лютому 2014 року Янукович втік до Росії. Тоді ж, 22 лютого, Верховна рада вирішила, що він самоусунувся від здійснення конституційних повноважень. Це був перший подібний прецедент в історії України. До повних чотирьох років на посаді глави держави Януковичу не вистачило трьох днів.

Сам він не був згоден з рішенням Ради і пізніше під час виступів з РФ неодноразово оголошував себе чинним президентом України. Каденція Януковича також запам'яталася переслідуванням опозиції. У 2010 році за грати потрапив Юрій Луценко, якого під тиском Заходу помилували через три роки. Юлія Тимошенко, яка опинилася у в'язниці в 2011 році, вийшла на свободу тільки після втечі екс-президента.

Україна після Революції

У березні 2014 року Янукович направив лист до Володимира Путіна з проханням застосувати російські війська на території України для відновлення "миру, законності і правопорядку". Влада РФ скористалася цим зверненням для легітимізації своєї анексії Криму і спроб відколоти Донбас.

Янукович звернувся до Путіна з проханням використати збройні сили РФ в Україні (фото: з відкритих джерел)

З квітня 2014 року напруга в Криму розширилася на Схід України. Для оборони Донецької та Луганської областей українське керівництво розпочало антитерористичну операцію (АТО). У тому ж році новий президент Петро Порошенко, обраний через кілька місяців після втечі Януковича, був змушений піти на укладення Мінських угод, щоби погасити загострення на Донбасі.

З приходом до влади п'ятий президент підписав Угоду про Асоціацію з Європейським союзом. А три роки по тому, в 2017 році, Україна отримала безвізовий режим для поїздок в ЄС. За ініціативою Порошенка в 2019 році Верховна рада закріпила в Конституції курс країни на членство в НАТО і Євросоюзі. П'ятий президент пролобіював створення в Україні Помісної православної церкви та отримання нею Томосу про автокефалію від Вселенського патріарха.

Дві важливі реформи, розпочаті в період його правління – судова і децентралізація влади. Спроби Порошенка щодо будівництва системи антикорупційних органів викликали неоднозначні оцінки. Проривом у цьому напрямі стало введення електронних декларацій чиновників і народних обранців.

Але на всі його заслуги кидали тінь періодичні корупційні скандали, які спалахували навколо Порошенка і його оточення. Це зіграло не останню роль, чому п'ятому президенту не вдалося стати шостим і його місце зайняв новий несистемний кандидат, який прийшов з шоу-бізнесу.

У другому турі виборів 2019 року Володимир Зеленський набрав рекордні в історії України 73%. На хвилі загального піднесення він зумів здобути монобільшість у Раді, сформовану його ж партією "Слуга народу", що також сталося вперше в українській політичній історії.

У штабі Зеленського озвучили результати екзит-полу другого туру виборів (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

З ініціативи Зеленського парламент скасував депутатську недоторканність, про яку політики говорили від виборів до виборів. У 2020 році Україна, як і весь світ, занурилася в епідемію коронавірусу. З 2021 року президент регулярно вводить санкції через механізм РНБО і робить перші кроки з наступу на олігархів.

Наскільки вдалими вони виявляться – поки не ясно. Подальші сторінки історії злетів, падінь і досягнень президента Зеленського ще в стадії написання.