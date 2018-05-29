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Погром кіосків на Даринку: суд віддав Павла Мороза на поруки нардепу

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 17:05
Фото: Павло Мороз (РБК-Україна)
Фото: Павло Мороз (РБК-Україна)

Йому інкримінували статтю 296 та напад на правоохоронців

Деснянський районний суд Києва по справі щодо подій на Даринку відносно одного із трьох затриманих - Павла Мороза - ухвалив віддати його на поруки народному депутату Білецькому. Про це у залі суду заявила суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив до Павла Мороза 1996 року народження, безробітного та студента застосувати запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата Білецького. При винесенні рішення судом враховуються практики Європейського суду", - заявила суддя.

Зазначимо, Павлу Морозу інкримінували статтю 296 та напад на правоохоронців.

Зазначимо, у Києві в неділю, 27 травня, представники організації "С14" почали громити кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем ​​раніше побили військового пенсіонера через зауваження. Далі мало місце протистояння з правоохоронцями. Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ.

Нагадаємо, на території торгівельного центру "Bazar" зловмисник побив військового пенсіонера та зник. Згодом його затримали. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває розгляд справи щодо погрому кіосків на Даринку Суд залишив під вартою учасницю нападу на бійця АТО
Теги публікації: избиение, пенсионеры, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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