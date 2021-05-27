Події в Білорусі можуть негативно вплинути на ситуацію на Донбасі, - Кравчук

Останні події в Білорусі, які обернулися припиненням авіасполучення з європейськими країнами , можуть негативно вплинути на ситуацію на Донбасі. Оскільки на сьогодні Мінськ стає сателітом Москви.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"І тому будь-які проблеми в Білорусі або у далеких сусідів так чи інакше впливають на Україну. А так як Білорусь на сьогодні не тільки сусід України, а ще й стає сателітом Росії... Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі, це безумовно", - заявив Крачук.

За його словами, події в будь-якій країні незмінно впливають на процеси в сусідніх.

Нагадаємо, раніше Кравчук виключив, що Тристороння контактна група (ТКГ) продовжить використовувати мінський майданчик для мирних переговорів по Донбасу. За його словами, літаки вже перестали літати з Києва до Мінська, тому для очних зустрічей потрібно шукати інше місце.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю 26 травня після того, як білоруська влада примусово посадила літак Ryanair заради того, щоб затримати підозрюваного нібито в організації масових заворушень Романа Протасевича - колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta.