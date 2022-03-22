ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зібрано понад 600 тис. доларів на допомогу постраждалим від обстрілів українським зоопаркам

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 березня 2022 06:39
Зібрано понад 600 тис. доларів на допомогу постраждалим від обстрілів українським зоопаркам Жираф в Миколаївському зоопарку (Фото: niklife.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів (EAZA) заявила, що зібрала понад 600 000 доларів на допомогу українським зоопаркам, постраждалим від військової агресії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Надзвичайний фонд зоопарків залучив для України понад 635 000 Доларів США від дуже великої кількості індивідуальних та інституційних жертводавців. Зібрані кошти допоможуть надати негайну і довгострокову допомогу нашим колегам в Україні", - йдеться в заяві EAZA. Представники організації заявили, що вже зробили початкові грошові перекази нужденним зоопаркам з фонду.

"Ці перекази призначені для того, щоб дозволити зоопаркам покрити витрати на своєчасне поповнення запасів кормів та інших необхідних товарів", — йдеться в заяві.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи